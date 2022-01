Tra Aurora Ramazzotti e Trussardi rapporti rarefatti, Tomaso commenta: “Mi auguro che si sistemi”

Sta facendo molto discutere oggi l’intervista che Tomaso Trussardi ha concesso al Corriere della sera. Forse ci si aspettava un commento pubblico di Michelle Hunziker, essendo lei donna di spettacolo, dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore. E invece a parlare del primo, rispondendo alle domande della giornalista Michela Proietti del Corriere della sera, è stato proprio Tomaso, che ha parlato della fine del matrimonio ma anche di altro. Tra le domande non è mancato un commento all’attuale rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

I due non hanno mai molto parlato di quello che era il loro rapporto, anche se in pubblico sono apparsi sempre uniti, felici e sorridenti. Oggi purtroppo a quanto pare, le cose non vanno nello stesso modo. Lo racconta proprio Tomaso, nella sua intervista per il Corriere della sera.

Rapporti tesi tra Aurora Ramazzotti e Tomaso Trussardi

Tomaso spiega come vanno oggi le cose con Aurora: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. “

E ancora: “Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo.”



Tomaso ha anche spiegato che la crisi tra lui e Michelle, non è iniziata dopo l’esplosione dell’emergenza covid. E parla anche della convivenza con tutta la famiglia di Michelle, Aurora era in casa insieme a loro in quei giorni. Tomaso spiega che quel periodo è stato “Denso di preoccupazioni a livello lavorativo, come per tutti gli imprenditori. Non è vero che la crisi matrimoniale è iniziata con la convivenza forzata: io e Michelle eravamo abituati a stare insieme quotidianamente, non eravamo una coppia da weekend. E in fondo è stato un periodo creativo: mi sono fatto venire nuove idee.”

