Lunedì complicato per Michelle Hunziker con Celeste e tutti i pettegolezzi

Inizia una settimana difficile per Michelle Hunziker, un lunedì che non l’aiuta a superare tutti i pettegolezzi degli ultimi giorni. La separazione da Tomaso Trussardi, l’intervista che l’ex marito ha rilasciato al Corriere della sera e per aggiungere altro oggi c’è di nuovo la piccola Celeste in Dad. La figlia più piccola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi resta a casa, segue le lezioni di nuovo davanti al computer e ovviamente la sua mamma non è per niente felice. Tutto si complica, lo sanno bene tutte le mamme che devono aiutare i figli piccoli in collegamento con la scuola. Michelle però cerca di sdrammatizzare, prima che la sua bambina si colleghi con la scuola la coccola sul divano e insieme ritrovano il buon umore. Inventano la canzone contro la Dad, una divertente versione di una nota canzone natalizia.

Per lei l’ex marito ha avuto parole meravigliose, il loro rapporto non è più quello di prima ma restano affetto e stima. Per l’imprenditore la splendida Hunziker è la donna che amato più di tutte, una donna straordinaria. Ha però tuonato contro Eros Ramazzotti infastidito da una frase di un po’ di tempo fa che salta fuori solo adesso. Trussardi ha detto qualcosa anche su Aurora ma augurandosi che il loro rapporto torni invece quello di una volta. In tutto questo Michelle Hunziker è rimasta in silenzio, ha continuato a sorridere. Non ha alcuna intenzione di commentare crisi, separazione e pettegolezzi.

Questa mattina in accappatoio è anche tornata ai suoi video divertenti. Ha voluto svelare il suo segreto di bellezza: una bella busta di minestrone congelato sulla faccia, così si sgonfia. La Dad è iniziata e per Mich sarà una settimana lunga. “Riparte la dad, riparte la dad, riparte la dad e per le mamme che felicità… Che rottur de ball”.

