Guendalina Tavassi mangia schifezze ma non ingrassa grazie ai sostitutivi del pasto

Guendalina Tavassi la vediamo spesso sui social mentre mangia un bel po’ di “schifezze”, il cibo che dovrebbe fare ingrassare se consumato spesso come fa lei. La Tavassi invece non ingrassa e sul suo profilo social svela che si affida ai pasti sostitutivi. Questo non è certo un consiglio che invitiamo a seguire ma è per raccontare che ognuno ha i propri segreti. Guendalina Tavassi ammette che ne fine settimana si lascia andare e a tavola non ha quasi limitazioni; in più il suo fine settimana è lungo, inizia dal venerdì. Fast food, panini e di certo la cosa che non fa male è la pizza ma aggiunta al resto farebbe ingrassare chiunque. L’ex gieffina confessa il suo segreto di bellezza e ovviamente approfitta per fare un po’ di pubblicità al prodotto.

Guendalina Tavassi sempre in forma, svela il suo segreto di bellezza

“Mi chiedete sempre come faccio a mangiare schifezze ea non ingrassare. Eccolo il mio segreto. Oggi vado di sostitutivo dei pasti. Fast food, panini, pizza… Vi faccio vedere quello che faccio io quando mi sento in colpa”. Ed ecco che versa il latte senza lattosio nel contenitore, due misurini di pasto sostitutivo del gusto che preferisce, agita bene e beve. Ammette che ne consuma 3 o 4 a settimana, a pranzo o a cena, una sola volta al giorno e in questo modo riesco a limitare tantissimo le calorie. In questo la Tavassi nel fine settimana si concede i vari peccati di gola. “Questo succede praticamente tre o quattro volte alla settimana. Io faccio casino il weekend e il mio weekend parte dal venerdì. Poi il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mi preparo un sostitutivo dei pasti. Se sono a pranzo fuori chiaramente me lo faccio a cena e viceversa”.

Non è tutto, infatti da sempre si allena in palestra con esercizi mirati. Nessuna fortuna, a 36 anni bisogna darsi da fare per essere toniche, poi ognuno sceglie il proprio segreto di bellezza, magari una dieta giusta.

