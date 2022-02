Che San Valentino per Michelle Hunziker, il primo con l’amore vero

Michelle Hunziker festeggia San Valentino anche senza Tomaso Trussardi. Dopo dieci anni d’amore con il papà delle sue piccole Sole e Celeste questa mattina la Hunziker dopo la doccia e il trucco ha iniziato il suo 14 febbraio. Da oggi per Michelle inizia una storia d’amore lunga una vita intera, si riferisce a se stessa, perché non c’è una persona che dovremmo amare più di noi stessi, figli a parte. E’ finito il suo secondo matrimonio, ha confessato che è il secondo fallimento, un altro dolore così simile ad un lutto da dovere ancora una volta superare ma ce la farà e lo farà senza gettare su altri la sua sofferenza. Ne ha parlato in varie interviste e anche a Verissimo. Michelle Hunziker si regala la dedica più bella di San Valentino.

Michelle Hunziker: “Oggi iniziamo una storia d’amore lunga una vita intera… quella con noi stessi”

“A tutti voi buon San Valentino” è l’augurio che va a tutti, anche e forse ancora di più a chi è single. Michelle sdrammatizza come solo lei sa fare ma non scherza quando consiglia di vivere fino in fondo la storia d’amore più lunga, quella con noi stessi. E’ il giusto modo per superare la separazione da Tomaso Trussardi ma è ovvio che per lei ci siano anche momenti tristi.

Con lei non ci sono solo le figlie, c’è anche il suo cagnolino, Leone: “Lo sguardo dell’amore vero. Incondizionato, guardate questi occhietti fedeli” commenta mostrando nella storia il primo piano del suo cucciolo ma un attimo dopo anche lui scappa via.

Pronta a buttarsi nel lavoro, l’ha già fatto e adesso attende di andare in onda con Michelle Impossible. E’ il suo sogno che si realizza e se uno si è appena spezzato c’è adesso tutta se stessa da portare avanti. Chiede a Raffaella Carrà che le mandi la sua benedizione dal cielo, sa che sarà con lei nel suo nuovo debutto. Adesso più che mai ha bisogno di tanta energia positiva.

