Eros Ramazzotti accetta l’invito di Michelle: “Vent’anni che non siamo sullo stesso palco”

Forse se il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non fosse finito lei non avrebbe mai invitato Eros Ramazzotti in un suo programma, invece è successo e i fan festeggiano. E’ felice anche Michelle perché non pensava che il suo ex marito avrebbe accettato. E’ a Verissimo che la Hunziker racconta la sua nuova vita, parla del fallimento del secondo matrimonio vissuto sempre e ancora come un lutto. C’è ancora tanto da superare di quel dolore ma adesso c’è anche una nuova vita, anzi c’è un nuovo inizio: Michelle Impossible è parte di questo inizio. Tra gli ospiti del one woman show in onda il 16 e poi il 23 febbraio ci sarà anche Eros. La conduttrice non vede l’ora di andare in onda, è un sogno che si realizza ed è il programma che desiderava regalare al suo pubblico.

A Verissimo Michelle Hunziker ricorda gli anni della setta

E’ per colpa di quella setta se finì il matrimonio tra Eros e Michelle e nell’intervista a Verissimo lei sembra avere fatto pace con quel periodo: “Non riesco ad essere arrabbiata neanche con le persone che hanno segnato il periodo in cui ero prigioniera della setta perché alla fine mi hanno dato tanto di quella che sono oggi”. La verità è che di quel periodo terribile è riuscita a trovare il lato positivo: “Ora manipolarmi è impossibile”.

E’ felice che il papà di sua figlia Aurora abbia accettato il suo invito: “Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”. Non vediamo l’ora si accendano le telecamere su Canale 5, mercoledì prossimo. Ma cosa dirà Tomaso Trussardi? Dopo il suo commento sull’ex marito di Michelle forse non gli farà piacere sapere che Eros sarà suo ospite.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".