L’amore secondo Drusilla: si commuove a Verissimo pensando a suo marito che non c’è più

E’ stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2022 e ieri l’abbiamo vista anche per la prima volta a Verissimo in una lunga intervista con Silvia Toffanin. Drusilla Foer ha raccontato della sua vita, della sua arte, degli spettacoli e del teatro ma anche del suo grande amore. Alla vigilia del giorno degli innamorati, rispondendo a Silvia Toffanin, ha spiegato perchè per il momento non crede che nella sua vita ci possa essere spazio per un altro amore forte e potente, come quello che ha provato per il suo ultimo marito, Hans de Foer, venuto purtroppo a mancare.

Da Verissimo le confidenze di Drusilla Foer a Silvia Toffanin

Raccontando della sua vita privata, Drusilla ha spiegato: “Il mio cognome non è di famiglia, in effetti di Foer a Siena non ce n’è, il mio cognome da nubile è Gori, Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il ‘de’ perché mi dicono già che sono nobile. Lui appartiene al ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle, io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo”.

La nobil donna ha spiegato a Silvia Toffanin quello che pensa in questo momento: “Dopo un amore potente in tarda età fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto, eppure se mi corteggiano con insistenza e garbo scatta l’occhiolino, ho conosciuto un signore vedevo e abbiamo condiviso questa assenza dei proprio amati”. Alla domanda come risponde a chi dice che dietro una grande donna c’è un grande uomo ha risposto: “Dietro una persona c’è un grande uomo e grande donna ovvero la nostra parte maschile e la nostra parte femminile“.

Dopo Sanremo poi Drusilla ha ricevuto tantissimo amore, in altra forma, quello del pubblico, che l’ha davvero apprezzata moltissimo e di questo sarà sempre grata.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".