Drusilla Foer stupita e commossa dall’ascolto e dall’affetto del pubblico

Dopo Sanremo 2022 Drusilla Foer ospite a Verissimo confida di valori e successo, rinnova il suo grazie a chi ha avuto voglia di ascoltarla al festival. Un grazie reciproco e se tutti abbiamo ammirato tanto Drusilla Foer sul palco dell’Ariston desiderando vederla ancora magari in tv in un programma tutto suo, è lei che si emoziona perché stupita come ogni volta quando qualcuno vuole ascoltarla. Anche lei aveva timore su quel palco, le avevano detto che le sarebbe salita l’ansia ma la verità è che c’è stato uno scambio continuo con il pubblico, lei ha donato e ha ricevuto perché ha sentito nella sua presenza a Sanremo un tale affetto che l’ha tranquillizzata. Bellissimo quando dice: “Mi ha commossa l’idea di chiedere un piacere a tutte queste persone di essere lì” e tutte l’hanno ascoltata affascinati.



Drusilla Foer: “Mi è stato insegnato anche a chiedere, che non è una cosa facile”

“Sono sempre abbastanza stupita quando sono ascoltata, quando qualcuno si appassiona, mi sono vissuta la serata del festival di Sanremo con tantissima tranquillità, mi dicevano ti salirà il panico, invece mi sono molto distratta – prosegue – Il giorno dopo mi sono svegliata con questo consenso della stampa, del pubblico. Ho sentito in questa mia presenza a Sanremo una quantità di affetto che mi ha molto tranquillizzata. Mi è stato insegnato anche a chiedere, che non è una cosa facile, mi ha commossa l’idea di chiedere un piacere a tutte queste persone di essere lì”.

L’ascolto è un valore, ha imparato ad ascoltare da piccola grazie ai suoi genitori. Suo padre, calmo, solido e di poche parole: “Balbettava e ci ha insegnato a scherzare sulla sua balbuzie, ed è stata la prima cosa che mi ha mandato un messaggio per cui anche una difficoltà non era da considerare come diversità – conclude – E soprattutto mia madre ci diceva di non interromperlo e quindi ho imparato ad ascoltare, una cosa importantissima, far finire di parlare gli altri e poi esprimere la propria opinione”. Grazie Drusilla.

