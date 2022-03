Le bellissime parole di Arisa per la sua mamma: “Ho imparato ad amarmi quando ti ho capita”

“Ti amo Donna Assunta . Voglio essere forte, onesta e leale come te” inizia con queste parole il messaggio che l’8 marzo Arisa, nella giornata internazionale della donna, scrive per la sua mamma. Un messaggio che va oltre l’amore. Parole che Arisa, avrebbe sicuramente voluto dire in mille altre occasioni alla mamma, ma che solo oggi, con una nuova consapevolezza, riesce a esprimere nel modo giusto.

La mamma di Arisa è una donna del sud, una mamma forte come tante mamme del nostro paese. Arisa oggi se ne rende conto e glielo scrive, nero su bianco. “INNAMORATA come il primo giorno, voglio essere instancabile, comprensiva, appassionata, vitale, sensibilissima, ambiziosa, creativa, colta, intelligente, e paziente, e saggia, e fedele, come Te. Con la forza di cucinare per tutti anche se non puoi mangiare niente, con la voglia di dare buoni consigli anche quando non sai che fare per te stessa” spiega la cantante sui social.

Il bellissimo messaggio di Arisa per la sua mamma nel giorno delle donne

Il messaggio della cantante continua: “AMOREVOLE Renderò giustizia alle tue lacrime di donna, alle tue rinunce di donna e affronterò le tue paure di donna, vivrò questa vita alla tua salute perché so che più mi vedrai felice e più lo sarai tu, perché Tu SEI una VERA donna.“

E ancora: “Grazie per avermi dato la vita in questo corpicino di donna e per avermi mostrato la donna che voglio essere e gli errori in cui non devo inciampare.“

Sono parole piene d’amore quelle della cantante per la sua “regina”. Scrive sui social: “Nella prossima vita rivoglio sempre Te come mamma, papà come papà , le sorelle che ho.. e voglio comunque rinascere donna, così avremo un’altra vita a disposizione per non perdere più tempo, per amarci e basta. Perché ho imparato ad amarmi quando ti ho capita. È lo strano incantesimo che arriva e ci libera tutte.“

Conclude poi con queste parole: “Auguro a tutte Noi, in questo giorno speciale, di riuscire a comprendere e a perdonare per riappropriaci dell’amore grande che sicuramente, ognuna di noi in modi diversi, ha ricevuto da bambina e portarlo dentro di se per sempre. Quello è “l’amor proprio” INTOCCABILE e ININTACCABILE.”