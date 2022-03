Arisa in gran forma a Pechino, le chiedono la dieta

Arisa da Pechino pubblica poche foto ma alcuni scatti mentre fa la spesa in tubino attirano l’attenzione dei follower sulla sua forma fisica. “Che dieta fai?” chiedono ad Arisa le follower che non smettono di ammirarla. Già a Ballando con le Stelle puntata dopo puntata aveva perso qualche chiletto ma adesso la trasformazione è più che evidente. Non solo i chili persi, la forma fisica ritrovata ma anche i capelli lunghi e neri, quelli che più le donano. E’ una parrucca ma le sta un vero incanto. Arisa non ha ritrovato solo la forma fisica ma anche la voglia di curarsi e coccolarsi. Merito dell’amore o della felicità e intanto a Pechino lei fa il pieno di prodotti cinesi.

Arisa in Cina per lavoro ma nel tempo libero fa la spesa

Tubino grigio, nero e bianco, scarpe col tacco e la voglia di scoprire cosa sta acquistando al supermercato. Difficile non notare quanto è dimagrita. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista spesso in un centro benessere tra percorsi dedicati al dimagrimento e trattamenti al viso. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Addirittura, c’è chi le chiede se è davvero lei. Alcuni pensano che sia poco carino badare al suo peso, alla sua attuale forma fisica, ma si leggono solo commenti spontanei e carini, complimenti per lei che di certo non si offenderà pensando a quando aveva qualche chiletto in più. Ovvio che c’è anche qualche commento di chi sembra non apprezzare il cambiamento, di chi la preferiva ai tempi del suo primo brano a Sanremo e non adesso.

Arisa si piace e si vede, nel suo passato c’era la voglia di fare l’estetista, la bellezza non le era poi così indifferente. Con Vito Coppola tutto procede nel modo più sereno, ammettono che sono più che amici ma che il loro rapporto non è comune.