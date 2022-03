Bianca Balti perché ha congelato gli ovociti: delusa dall’ultima relazione

Bianca Balti aveva già confidato l’amore tossico che la stava distruggendo e adesso racconta che ha congelato i suoi ovociti, spiega perché l’ha fatto. Lei così bella e famosa era caduta in una relazione che la stava distruggendo. Quando Bianca Balti l’ha capito ha detto addio a lui e alla loro storia ma ha anche preso una decisione importante, una decisione che racconta ma che non tutti comprendono. “Conservare gli ovociti per diventare mamma al momento giusto” in questa frase c’è tutto ma la Balti sente il bisogno di spiegare tutto. E’ il suo riscatto, è il desiderio di volersi bene e di fare qualcosa per se stessa. La splendida modella desidera diventare di nuovo madre, per la terza volta, ma dopo l’ultima relazione sente che può farlo senza un uomo accanto, non ne ha bisogno.

Bianca Balti mostra il suo ultimo anno tra lacrime e decisioni importanti

Non è un percorso semplice ma lei l’ha affrontato da sola con il pensiero di “svincolare il sogno di maternità dagli umori di una relazione”.

“Se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro” ed è qui che si avverte tutta la sofferenza vissuta nel suo ultimo legame; è tutto così triste ma per lei congelare gli ovociti e avere un figlio da sola è una vittoria.

Racconta cosa ha dovuto fare per arrivare ai suoi ovociti da conservare ma è quando parla del suo ex che spiega tutto. “Sapevo che sarebbe voluto diventare padre prima o poi, ed il mio desiderio di avere altri figli non era certo un mistero… – scrive Bianca raccontando i tre anni con lui – Quello che io udii, tuttavia, fu che il rapporto con sua madre veniva prima di quello con me, anche in decisioni che coinvolgevano soltanto noi due. E, soprattutto, che procreare era una scelta sua di cui io ero un mero accessorio”. Lui le diceva: “Sei la madre migliore che abbia mai conosciuto”. Altri giorni invece: “Se ti comporti così, un figlio con te non lo faccio; io non ho bisogno di te per diventare padre”.

Bianca non faceva che piangere: “Pensai di essere profondamente sbagliata, forse addirittura malata. Andavo in terapia con l’obiettivo di farmi aggiustare. Volevo guarire per diventare finalmente la donna che l’avrebbe reso felice, la donna che avrebbe voluto come madre dei suoi figli. Ma per quanto mi sforzassi, non ce la facevo; sembrava che fossi uscita dalla fabbrica con un pezzo mancante”.

Quando l’ha lasciato ha deciso di essere indipendente in tutto e un anno fa ha scelto di congelare gli ovociti. Un giorno sarà madre per la terza volta.