I segreti di bellezza di Cecilia Rodriguez: non si allena, mangia cotolette e niente punturine

Cecilia Rodriguez l’abbiamo vista ieri sera a Le Iene come sempre bellissima e in gran forma, oggi i follower le chiedono come faccia, quali sono i suoi segreti di bellezza. Cecilia Rodriguez non si allena mai, lo racconta su Instagram mentre passeggia al parco con i suoi cani. Per le stories, come tutte, usa un filtro perché in genere non si trucca o si trucca poco. Nessuna dieta, perché proprio mentre si racconta sta addentando un panino con la cotoletta. Inoltre, la sorella di Belen Rodriguez non fa le punturine di acido ialuronico, non le piacciono, preferisce piacersi al naturale. E’ la lezione che dà a tutti, quella di accettarsi sempre, di imparare ad accettarsi, di amarsi davvero, a meno che non ci sia un difetto che ci fa stare così tanto male, in quel caso meglio agire.

Cecilia Rodriguez ammette che dovrebbe fare qualcosa ma per il momento rifiuta le punturine

Nessun aiutino alla sua bellezza, non ama la perfezione, anche se pensa che qualcosa dovrebbe fare ma per il momento non ci pensa. Domani Cecilia Rodriguez compie 32 anni ed è un’età che un po’ la spaventa, il tempo corre via in fretta. Nonostane questo non si allena, mai, promette che lo farà nel 2023 perché prima o poi dovrà iniziare. Al contrario di Belen e del suo fidanzato, Ignazio Moser, lei in palestra non ci va. Confida però che non è per niente pigra, anzi è molto attiva, cammina tanto; forse è questo il suo vero segreto di bellezza.

Al contrario di Belen lei mangia anche il fritto, mangia di tutto, non fa molta attenzione nemmeno alla dieta. Durane il lockdown aveva preso un po’ di peso, anche perché cucinava di continuo con Ignazio. Subito dopo si è messa a dieta ed è tornata al suo peso ideale. Davvero fortunata Cecilia Rodriguez, così bella anche perché semplice, naturale.