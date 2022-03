Come ha festeggiato il compleanno Cecilia Rodriguez? Niente torta e tanti regali

Ieri Cecilia Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno, 32 anni ma non ama dire questo numero e non tanto per l’età che ha compiuto ma perché gli ultimi due compleanni non li ha festeggiati. I 30 e 31 anni Cecilia Rodriguez li ha compiuti in piena pandemia, è rimasta un po’ ferma a quel momento; una bella scusa per non contare gli anni che passano. Ieri pensavamo festeggiasse con un gran party, con tanti amici. Aveva anticipato che avrebbe brindato a casa sua, nella nuova casa dove ancora non è andata ad abitare. Era il desiderio di entrambi, suo e di Ignazio Moser ma le poche foto della serata non mostrano molto. Di certo Cecilia e Ignazio erano insieme ma poi forse dopo la cenetta romantica hanno proseguito la serata in un locale con gli amici. Più riservata che mai la sorella di Belen ma in compenso mostra i regali ricevuti per il compleanno.

I regali di compleanno di Cecilia Rodriguez

30+2 anni per la più piccola delle sorelle Rodriguez e il primo regalo è stato un pieno d’amore, ovviamente da parte della famiglia con tutte le dediche di Belen, della mamma, poi tutti i messaggi dei follower.

Niente festa mondana per Cecilia ma una serata romantica a lume di candela poi tantissimi fiori per la festeggiata, un bellissimo bouquet da parte della mamma, Veronica Cozzani. Bellissimo il messaggio della modella: “Sono grata di essere tua figlia perché il tuo amore mi rende una persona migliore”. Poi il brindisi con Ignazio; “A me, a te, a noi” e una sola candelina ma non sulla torta, su una macedonia con gelato. Forse Cecilia festeggerà anche stasera, forse il party è solo rimandato o davvero non desidera nessuna serata, nessun evento per lei dopo due anni senza candeline da soffiare con tutti?