Gli auguri di Chiara Ferragni e Fedez al piccolo Leone in un momento difficilissimo

Oggi è un giorno speciale per il piccolo Leone. In altre occasioni lo avremmo visto festeggiare con grandi torte, decorazioni per tutta la casa. Oggi però per la famiglia Ferragnez, vive un momento difficilissimo e quello che succederà, resterà probabilmente privato. Pochi giorni fa Federico ha deciso di spiegare pubblicamente il perchè della sua assenza dai social, parlando per la prima volta della malattia contro cui dovrà combattere. Ha parlato di un “percorso da fare” senza dire molto di quello che sta succedendo. Ne parlerà nei prossimi giorni, ha spiegato. E nel frattempo, ha ricevuto una grande ondata di affetto. Oggi però è il giorno del piccolo Leone, oltre che la festa del papà.

Gli auguri di Chiara Ferragni al piccolo Leone: l’ometto di casa

Le parole di Chiara Ferragni con il suo messaggio a Leone per il suo compleanno: “Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni . Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu . Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli. “

E arriva anche il messaggio di papà Federico per il suo grande amore: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai .Auguri Leoncino.”