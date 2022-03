Bianca Balti ha festeggiato il compleanno nella sua bellissima casa con Tiziano Ferro e altri amici

Una festa di compleanno perfetta per Bianca Balti con i suoi amici più cari, con una torta semplicissima ma le candeline colorate. Tutto rispecchia lei, anche la voglia di festeggiare nella sua bellissima casa, nel giardino, con tanti bimbi e le amiche che fanno a gara per renderla felice. Bianca Balti ha compiuto 38 anni e la sua festa di compleanno nel suo giardino di Los Angeles ha reso felici anche i suoi ospiti, tra loro Tiziano Ferro. Anche il cantante era al party della modella e sui social l’ha ringraziata di certo per l’ennesima volta. “Quanto siamo stati bene!” ha commentato Tiziano aggiungendo: “Grazie per l’accoglienza e l’amore amica mia e ancora auguri!”. Tra gli invitati anche Brigitte Nielsen. Entrambi si notano nelle foto pubblicate da Bianca Balti.

Alla festa di compleanno di Bianca Balti amici veri e sinceri

Una festa piena di allegria e non solo per la presenza di tanti bimbi e palloncini ma anche perché si nota l’atmosfera semplice e familiare. Gli amici della Balti sono in cucina, ognuno si occupa di qualcosa e anche la torta di compleanno è una sorpresa per Bianca. Semplicissima, bianca, adagiata su un bel vassoio con le 38 candeline colorate, questa la decorazione, quelle allegre candeline colorate che raccontano molto di Bianca Balti.

Ormai da tempo vive a Los Angeles ed è lì che ha creato il suo mondo con persone vere e sincere, così la sua festa di compleanno non poteva che essere in casa, nel bel giardino in una perfetta giornata di sole e lei come sempre è meravigliosa. Un party semplice che arriva dopo le confidenze di Bianca Balti, quelle sull’avere pensato a tutto per diventare di nuovo madre ma senza un compagno. Troppe le delusioni vissute, ieri ha davvero festeggiato, ha brindato a lei e alla sua famiglia.