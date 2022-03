Ilary Blasi troppo magra? “Vi spiego perchè se perdo chili sembra che ne abbia persi di più”

Durante la prima puntata dell‘Isola dei famosi 2022, sono stati tanti i commenti su Ilary Blasi. Non solo sul suo look, amatissimo da tante spettatrici e da tanti spettatori, ma anche sul suo aspetto fisico. Purtroppo succede spesso e nel caso di Ilary, sono stante tante le persone a far notare che forse, la conduttrice di Canale 5, è troppo magra. Commenti che non hanno scalfito la Blasi che anzi, dalle pagine della rivista Chi nella sua intervista che potrete leggere con il numero in edicola questa settimana, ha anche detto di non essere particolarmente attenta nè alla palestra, anche se cammina tutti i giorni, nè all’alimentazione, anche se cerca di mangiare sempre bene. Quali sono quindi i suoi segreti per essere sempre in forma e per sentirsi bene con se stessa?

Ilary Blasi troppo magra? Parla la conduttrice

La Blasi nella sua intervista ha spiegato perchè forse, sembra più magra di quello che è realmente. Nella sua intervista ha raccontato: “Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene… Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso.”

Il segreto di quella forma fisica sarebbero le lunghe camminate sul tapis roulant. La Blasi spiega: “E poi cammino tutti i giorni, sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso tre chili sembrano di più. “

E poi rivela : “Comunque, come in tutto conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa… Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”. E a quanto pare, almeno a giudicare da quello che stiamo vedendo in questi giorni, la Blasi ha ottenuto quello che voleva. Poi è chiaro, il pubblico che commenta da casa non è mai contento e le donne che fanno parte del mondo dello spettacolo, da sempre, sono abituate a ogni genere di commento.