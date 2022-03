Antonio Medugno accusa Alex Belli di organizzare finte paparazzate con Delia: il man esplode

Il Grande Fratello VIP 6 è finito ormai da due settimane ma alcuni dei protagonisti del reality di Canale 5 continuano a far parlare di loro…Oggi vi raccontiamo di una battaglia a distanza, tra Alex Belli e Antonio Medugno. Tutto è iniziato ieri quando l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6 ha raccontato sui social di esser cascato in una sorta di trappola che a suo dire, era stata organizzata da Alex Belli. Dopo le parole di Medugno, ovviamente non è tardata ad arrivare, sempre via social, la replica del fotografo che ha usato come sempre, modi molto gentili e poco egoriferiti!

Che poi diciamolo, Delia e Alex sanno bene come si organizzano le paparazzate finte, avete giù dimenticato quelle di lei con un modello prima e con un amico di entrambi dopo, mentre il suo marito/non marito era nella casa del GF VIP tra le braccia di Soleil?

Alex Belli dall’amore libero alle paparazzate organizzate?

Nelle sue storie, sui social, Antonio quindi ha spiegato: “Vi spiego come sono andate le cose: ieri mi ha chiamato Alex per una cosa lavorativa e mi ha chiesto di vederci a Milano, ci siamo dati appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e incontro solo Delia, Alex non c’era più. Chiacchieriamo del più e del meno fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine era organizzata una paparazzata fra me e Delia e nulla, che loser game Belli. Il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo.”

Insomma una vera e propria imboscata che doveva servire, a quanto pare, ad alimentare il gossip e a far parlare di Delia, di Antonio e del man ovviamente. Il Belli però non ha gradito queste accuse lanciate da Antonio e ha risposto a tono. “Caro il mio Tik! Tonio ( che sarebbe il soprannome che il Belli ha dato a Medugno) Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!”.

E poi ha aggiunto: “Io ero lì fino a cinque minuti prima, ma se uno si presenta con mezzora di ritardo..“. Il Belli quindi nega di aver organizzato la paparazzata mentre Antonio, rispondendo alle domande dei suoi follower su instagram ribadisce le sue convinzioni e si dice anche dispiaciuto del fatto che Delia, visto il rapporto che avevano avuto nella casa, si presti a questi giochetti.