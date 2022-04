Eleonora Daniele desidera un altro figlio ma non deve accadere a tutti i costi

Il desiderio di Eleonora Daniele è di avere un altro figlio, di dare una sorellina o un fratellino alla sua piccola Carlotta. La rivista Gente dedica ad Eleonora Daniele la copertina di questa settimana. Bellissima stringe tra le braccia la sua bambina e pensa a un fratellino per lei. La maternità l’ha cambiata e adesso può dire che diventare mamma di Carlotta l’ha resa più delicata e bella. Parla di una bellezza in senso lato, parla di lei che si sente più donna, una luminosità che è visibile, che si percepisce dallo sguardo, che arriva dallo spirito. La conduttrice di Storie Italiane a 45 anni può dirlo, la sua bambina l’ha resa diversa ed è riuscita a cambiare la sua concezione del tempo, ad annullare le forme di egoismo, tutte.

Eleonora Daniele bellissima sulla copertina di Gente con sua figlia Carlotta

“Quando non lavoro, tutto ciò che resta della giornata è per lei. Prima di averla c’ero io, le mie passioni, le mie necessità, per certi versi ero quasi egoista e nemmeno mi accorgevo di esserlo – spiega tra le pagine di Gente – Da quando è arrivata, Carlotta e la famiglia sono il centro di tutto. E poi grazie a lei ho lasciato riaffiorare i miei lati più delicati, quelli che emergono poco quando lavoro e ho un atteggiamento più professionale, perfezionista, ma tanto ci vuole per gestire i temi sociali e di attualità che affronto a ‘Storie Italiane’. Carlotta ha riacceso la parte più dolce e generosa della mia anima, a me ha restituito il piacere di commuovermi per un suo sorriso, al suono della sua voce che mi chiama ‘mamy’, ai suoi progressi e ai piccoli traguardi”.

Il desiderio di avere un altro figlio è forte ma è consapevole che potrebbe non arrivare e in quel caso sa di essere già felice: “Il desiderio c’è, non lo nego. Mi piacerebbe non lasciarla da sola, farle capire quanto è bello crescere avendo compagnia. Ma alla fine bisogna fare i conti con il tempo che passa e che è troppo poco per gestire tutto. Perciò dico che se dovesse arrivare un fratellino sarei felicissima. Con naturalezza, come è stato per lei, senza pensare che debba accadere a tutti i costi. Sono già molto felice della famiglia che abbiamo”.