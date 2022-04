Michelle Hunziker a Berlino e non è mai stata così sexy

L’addio a Tomaso Trussardi ha fatto un gran bene a Michelle Hunziker, magari non è carino dirlo perché quando un matrimonio finisce è sempre un fallimento ma lei a Berlino è un vero spettacolo. Michelle Hunziker diventa grande ma sempre più bella e non è mai stata così sexy. Con un aereo privato e la sua fedelissima truccatrice e carissima amica è atterrata in Germania per partecipare alla prima di Lol 3. Ai follower chiede di indovinare quanto ci ha messo prima di scoppiare a ridere, la risposta è facilissima ma tutti notano altro. Un abito che mette in risalto la sua forma fisica, il taglio di capelli le dona molto, la risata non manca mai, manca solo qualche dettaglio per il gossip.

Michelle Hunziker single a Berlino

Single solo a Berlino? Il gossip continua a porsi domande, anche Gerry Scotti la prende in giro a Striscia la notizia ma intanto in Germania è andata da sola. Con Tomaso Trussardi è finita ma restano una bellissima famiglia. Con Giovanni Angiolini forse c’è davvero un legame ma entrambi restano in silenzio. Mentre la Hunziker era impegnata sul tappeto blu lui assisteva a una partita di basket a Cagliari.

Michelle si divide tra la famiglia e il lavoro, come ha sempre fatto. Anche quando il matrimonio volava alto ha sempre cercato di onorare gli impegni professionali ma di tornare il prima possibile dalle sue figlie, di dormire sempre a casa. Oggi più che mai la sua vitalità e la sua bellezza esplodono. Al mattino si alza prestissimo per non rinunciare a nulla, porta le sue bambine a scuola, si allena, lavora, viaggia e incanta tutti. A Berlino i fotografi sono impazziti per lei. E’ dalla Germania che è arrivato il pettegolezzo su Giovanni Angiolini. Con l’arrivo dell’estate per lei sarà davvero complicato fuggire dagli sguardi indiscreti.