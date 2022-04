Clizia Incorvaia soddisfatta del peso perso ma da anni non usa la bilancia

Inutile chiedere a Clizia Incorvaia il suo peso, non si pesa da anni, non usa mai la bilancia ma dopo il parto sa bene che sta tornando in forma. Clizia Incorvaia utilizza un metodo perfetto per chi teme la bilancia, per chi non la ama, per chi non vuole fissarsi pesandosi di continuo. Ha partorito da un mese e mezzo, ha sempre fatto massaggi, anche e soprattutto in gravidanza, ha ricominciato ad allenarsi ma non può farlo sempre. Sa bene che se la notte non dorme il giorno non può fare attività fisica, altrimenti non ci riesce, è inutile. Ha bisogno di riposo ma anche di rassodare soprattutto la pancia. E’ già soddisfatta, Clizia Incorvaia vede i miglioramenti del suo corpo, del suo ventre, e li mostra alle follower ma sul peso ha un metodo infallibile.

Clizia Incorvaia mostra la sua forma fisica a un mese e mezzo dal parto

Il piccolo Gabriele Ciavarro è nato lo scorso 19 febbraio e la dolce influencer racconta che piano piano si sta sgonfiando, che è già entrata in alcune taglie 40 e S. E’ così che capisce se sta migliorando fisicamente, se sta dimagrendo, se si sta rassodando, con i vestiti, gli abiti e i pantaloni che indossava prima della gravidanza. Clizia spiega che non tutto le entra, non riesce ad indossare tutto, è ancora troppo presto.

“Il ventre è più compatto e sgonfio grazie ai massaggi” poi spiega che è inutile che le chiedano quanto pesa perché non lo sa, ricorda il suo peso di un po’ di anni fa ma non si è posta il problema di pesarsi prima della gravidanza. Sembra davvero strano, in genere il ginecologo fa sempre molta attenzione al peso in gravidanza.

“Però conosco il mio fisico tramite i miei abiti. Provo delle cose e non mi stanno. Alcune 40 o S riesco a chiuderle e altre no”.