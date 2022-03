Clizia Incorvaia mostra la cameretta del figlio e chiede aiuto

Clizia Incorvaia aveva già mostrato la piccola cameretta di suo figlio Gabriele prima della sua nascita ma non era ancora completa. Oggi ha mostrato i dettagli della stanza preparata per il suo piccolino raccontando anche come sta lei, come sta vivendo la sua seconda maternità. E’ follemente innamorata di suo figlio, Clizia Incorvaia pubblica il volto del suo bambino, mostra la somiglianza con Paolo Ciavarro, è davvero bellissimo. Inizia però ad avere qualche problemino con l’allattamento. Clizia chiede aiuto alle altre mamme, alle follower che la seguono sempre sui social. Il piccolo Gabriele non riesce più a prendere il latte dal seno della mamma, si arrabbia, si arrende e si addormenta nonostante lei abbia tanto latte. “Un momento di delirio” confessa la Incorvaia un po’ preoccupata.

Clizia Incorvaia cerca i capezzoli in silicone giusti per suo figlio

“Lo sto allattando, lui è un gran mangione ma all’inizio fa fatica ad attaccarsi” così capita che il piccolo Ciavarro si addormenti mangiando poco o niente. Ovvia la preoccupazione, perché a Clizia dispiacerebbe non potere più allattare al seno. “Vendono questi capezzoli in silicone in farmacia…” chiede aiuto, domanda se c’è qualcuno che li ha usati; andrà in farmacia piena dei consigli delle follower e di certo troverà quelli giusti per lei.

“Chi come me passa ore e ore a guardare i propri bimbi mentre dormono nella loro culla? Io mi incanto ogni volta, mi trasmette una sensazione di serenità e di benessere incredibile. E poi la funzione “dondolo” della culla MAMMA&ME di Foppapedretti rende ancora più dolce il suo riposo”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno infatti scelto per la cameretta del piccolo Gabriele la linea citata. La cameretta è piccola, c’è tutto il necessario, i colori scelti sono tutti dai toni chiari; il piccolino è sempre più bello con i suoi occhioni azzurri.