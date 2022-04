Britney Spears annuncia di essere incinta e fa impazzire i fan di tutto il mondo

Una notizia che ieri sera ha fatto il giro del mondo e che è diventata in pochi minuti virale sui social. Del resto quando si parla di una popstar di questo calibro, non puoi che aspettarti una simile reazione da parte dei suoi fan e non solo! Britney Spears ieri sera sui social ha annunciato di essere incinta. Per svelare questo dettaglio non ha postato nessuna foto, nessun video ma solo un post in cui racconta come sta, quello che le sta succedendo e svela a tutti i suoi fan che è in dolce attesa! La cantante da anni desidera sposare il compagno Sam Asghari e avere un figlio da lui a quanto pare, la prima bella notizia, a pochi mesi dalla fine del suo incubo, con la tutela da parte del padre, è arrivata! E ci auguriamo per lei che sia solo la prima di una lunga serie !

Britney Spears annuncia di essere incinta con un post su instagram

La cantante ha già due figli avuti dal suo primo matrimonio, ormai i ragazzi sono grandi e di certo avranno accolto con grande gioia la notizia dell’arrivo di un fratellino, dopo tutto quello che hanno dovuto passare. La Spears ha spiegato sui social:

“Ho perso così tanto peso prima del mio ultimo viaggio a Maui, per poi riprendere tutti i kg dopo pochi giorni. Ho pensato “Accidenti … cosa è successo alla mia pancia, cosa ha fatto il mio stomaco?” Mio marito ha detto “No sarai soltanto incinta per il troppo cibo sciocca!” Quindi ho fatto un test di gravidanza e… niente avremo un bambino! “

E ancora:” Se ce ne sono due dentro… potrei semplicemente impazzire. Ovviamente non uscirò tanto di casa a causa dei paparazzi che si prendono i soldi per le foto che mi fanno in continuazione.”

Diciamo che i tempi adesso sono un po’ cambiati, visto che le foto sono le stesse star a postarle sui social rendendo vita difficile ai paparazzi ma Britney non è ancora entrata totalmente nel mood 2022 probabilmente. La popstar ha continuato: “Questo purtroppo è già successo quando ero incinta qualche anno fa. In quel caso ho anche avuto la depressione prenatale. Devo dire che è stato assolutamente orribile, anche perché le donne allora non ne parlavano molto. Alcuni addirittura consideravano pericoloso quando una donna si lamentava così con un bambino che portava in grembo. Ma ora le donne ne parlano ogni giorno le cose sono cambiate. Grazie a Dio adesso non dobbiamo mantenere quel dolore come un segreto. Questa volta farò yoga tutti i giorni! Diffondiamo tanta gioia e amore”.