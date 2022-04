Bianca Guaccero resta a casa, di nuovo positiva un anno dopo

Ieri Bianca Guaccero ha scritto un annuncio dopo l’altro, prima esultando perché negativa al covid e dando appuntamento a tutti alla puntata di oggi di Detto Fatto. Poi in tarda serata è arrivato invece l’esito contrario. Bianca Guaccero è positiva al Covid, per la seconda volta e a distanza di un anno esatto. Bianca Guaccero ha preso il Covid per la seconda volta e ovviamente è molto dispiaciuta. Non è ancora chiaro se i motivi personali che l’hanno tenuta distante in questi giorni dal suo programma siano collegati al virus o siano di altra natura. In ogni caso adesso non le resta che attendere e riposare in attesa del prossimo controllo, del primo tampone negativo. Aveva esultato troppo presto ieri mattina rivelando che nonostante il contatto con una persona positiva lei non era stata contagiata.

Detto Fatto prosegue senza Bianca Guaccero

“Ragazzi pensavo di averlo scansato ma ahimè sono positiva per la seconda volta, e per di più nello stesso mese dell’anno scorso. Mi dispiace un sacco… tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene… tanto”.

Detto Fatto andrà quindi avanti ancora senza la padrona di casa ma tutti sapranno occuparsi del proprio spazio cercando di non fare sentire troppo al pubblico l’assenza della Guaccero.

L’unica consolazione per lei è il supporto di quanti le stanno scrivendo messaggi sui social. “Amici miei ma quanti siete ad avermi scritto?” ha esclamato poco fa per poi rassicurare tutte delle sue condizioni di salute: “Per ora qui tutto ok! Oggi ci salutiamo in diretta! Vi tengo aggiornati e grazie dal profondo per tutto questo affetto! Mi stupite sempre di più. Non pensavo di meritarne così tanto!”.

Nella puntata di oggi mercoledì 20 aprile ci saranno il fashion designer Roberto Lucchi, l’estetista Anna Del Prete, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo; in cucina lo chef Luca Natalini. Ospiti di Discostar, dedicata a Vasco Rossi, saranno il suo chitarrista storico Maurizio Solieri, Mariolina Simone e Davide De Marinis.