Un pink party per il compleanno di Delia Duran: vipponi in massa ma grandi assenti

Delia Duran, se l’anagrafe non ci inganna, dovrebbe essere nata il 17 aprile ma la sua festa di compleanno è stata “celebrata” ieri sera a Milano con un super party al quale hanno partecipato diversi personaggi noti sui social ma anche ex concorrenti del Grande Fratello VIP 6. E visto che l’ondata del reality non si ferma, sono molti i curiosi a chiedersi chi abbia preso parte alla festa per il compleanno della fidanzata di Alex Belli. Possiamo dirvi che c’era la vincitrice del GF VIP 6: tutte e tre le principesse Selassiè, capitanate da Jessica, la vincitrice del reality, erano presenti al party, dove hanno sfoggiato i loro abitini rosa, visto che il dress code appunto, lo richiedeva. Non poteva mancare, a proposito di ondata mediatica, anche Stella, la famosa migliore amica di Alex Belli e Delia, abituata a condividere con loro momenti davvero speciali…Tra gli altri ex vipponi abbiamo notato anche Giacomo Urtis e Gianluca Costantino, scatenatissimi al party di compleanno della bella Delia che per l’occasione ha anche deliziato i presenti, cantando per loro. E a proposito di ex vipponi, c’era alla festa anche Valeria Marini. E non solo, la prima ad arrivare, quando ancora in sala non c’era nessuno, è stata Maria Monsè. Dj della festa, Biagio d’Anelli.

Alla festa di Delia Duran vipponi e grandi assenti: chi mancava

Bhè inutile dire che tra gli assenti spiccavano Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Kabir, per ovvi motivi di anagrafe anche immaginiamo, a prescindere dall’amicizia che si è formata nella casa. Problemi d’età che non ha sicuramente Amedeo Goria, tra gli invitati. La lista di vipponi di questa edizione è lunga ma chiaramente le assente più evidenti sono state anche altre. A quanto pare nessuna amicizia chimica con Soleil, che pare abbia persino smesso di seguire Alex Belli sui social. Non c’era alla festa neppure Manila Nazzaro, che sembrava essere rimasta in buoni rapporti con Delia. Assente anche Miriana. Non c’erano neppure Sophie e Alessandro Basciano, Gianmaria ( che forse qualcuno ha avvistato) e Federica…

Grande assente Manuel Bortuzzo che ha preferito non accompagnare Lulù alla festa, meglio un aperitivo con Giucas Casella e suo figlio che le notti romane. E chiaramente non c’era neppure Aldo Montano, immaginerete anche il perchè!