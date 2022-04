Chiara Ferragni in Messico: “Sono fortunata ma partire mi spezza il cuore”

Chiara Ferragni ha appena salutato tutti dal Messico, mostra il suo brufolo, il volto senza trucco e anche il volto dispiaciuto. E’ contenta, sa di essere fortunata, sta lavorando, pensa che saranno dei giorni divertenti prima in Messico e poi a New York ma ha dovuto salutare i suoi bambini e ogni volta le si spezza il cuore. Un periodo di certo molto diverso per Chiara Ferragni rispetto a quello trascorso con Fedez in ospedale, il tempo corre velocemente, per fortuna la salute è sistemata ma le condivisioni della Ferragni sui social sono sempre molto gradite. E’ un’imprenditrice che ha creato davvero tanto in un mondo in cui non è semplice muoversi ma è anche mamma di due bimbi piccoli. Non si lamenta, semplicemente condivide.

Chiara Ferragni a New York incontrerà Fedez

Ieri è partita salutando i suoi figli, oggi tocca a Fedez, la coppia si incontrerà a New York ma i piccoli dovranno attendere un po’ per il ritorno a casa di mamma e papà. “Ogni volta che devo andare via per lavoro, soprattutto quando devo viaggiare lontano dai miei bambini mi sento fortunata, ma allo stesso tempo ho il cuore spezzato”, racconta la Ferragni che spiega le sue emozioni: “Mi sento fortunata perché ho creato il lavoro dei miei sogni, sono Ceo delle mie aziende ed è raro in un mondo pieno di uomini nelle posizioni di potere”.

Spera che un giorno Leone e Vittoria saranno fieri di lei, perché è anche per loro due che sta facendo tutto: “Allo stesso tempo essere, fisicamente, lontana dai miei figli, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, gli abbracci, il loro contatto. Sono così fortunata di essere la loro mamma e spero che loro, crescendo, siano fieri di quello che sto creando per loro”. Come sempre non mancano le critiche alle sue parole, per fortuna tutti gli altri comprendono.