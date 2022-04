I complimenti di Ilary Blasi per Barbara d’Urso: una grande professionista

Tempo di Passaparolaccia anche per Ilary Blasi nello studio de Le Iene ieri, e anche se non abbiamo visto in modo diretto le persone di cui la conduttrice, stesse parlando, si è capito in modo abbastanza agevole chi fossero. E’ per questo che possiamo quindi dirvi quasi con certezza quello che la Blasi pensa di Barbara d’Urso, anche perchè è sembrato proprio che stesse parlando di lei nel momento in cui Teo Mammuccari ha iniziato a farle delle domande ben precise. La Blasi ha svelato che l’ha conosciuta una ventina di anni fa, probabilmente in una vacanza. E poi ha speso delle belle parole nei suoi confronti, soprattutto parlando di lei come di una ottima professionista.

I complimenti di Ilary Blasi per Barbara d’Urso da Le Iene

Dalle parole di Ilary Blasi si è capito che lei e la persona in questione non si stanno frequentando molto ma che comunque c’è una bella simpatia e infatti commenta: “C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme.”

“Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi” ha aggiunto la conduttrice spiegando che quindi non potrebbe mai prendere il timone di quei programmi, che non sono nel suo genere appunto.

E ancora: “Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. “

E per finire: “Se devo descriverla con una parola scelgo professionista.” Chi si aspettava qualcosa di diverso ci sarà rimasto malino! Solo belle parole in questo caso!