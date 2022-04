Ilary Blasi su Belen Rodriguez: “donna wow, nel lavoro non è una numero 1”

Senza peli sulla lingua Ilary Blasi nel Passaparolaccia anche se ci aspettavamo qualcosa di più dalla conduttrice di Canale 5, non si è infatti sbilanciata moltissimo nelle sue risposte…E in particolare anche quando ha parlato di Belen Rodriguez, non è stata molto pungente ( riguardando le sue risposte possiamo notare come anche nei confronti di Fabrizio Corona, visti i precedenti, sia stata parecchio tenera). Se di Barbara d’Urso la Blasi ha detto di riconoscerle la grande professionalità e di ritenerla una vera professionista nel suo lavoro, della Rodriguez non ha lo stesso pensiero. E non ha tutti i torti visto che Belen di strada da fare ne ha parecchia per considerarsi una conduttrice di primo livello. Non si sarà quindi certamente offesa per le parole della Blasi. Ilary è stata generosa in altro, diciamo, definendo la bella argentina una donna “wow”.

Ilary Blasi risponde alle domande su Belen Rodriguez

“Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io” ha detto la conduttrice de L’Isola dei famosi ammettendo di non conoscere molto bene Belen, che non era presente in questo momento del gioco. E poi: “Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto quindi un 6.”

“ Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1.” Questa è stata forse la frase che più ha stuzzicato il pubblico. Ma come detto in precedenza, se il lavoro si intende quello di conduttrice, è davvero chiaro che Belen di strada da fare ne ha ancora parecchia e la Blasi non ha quindi tutti i torti! Poi le sue ultime risposte: “ Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi wow“.