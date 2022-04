Elisabetta Gregoraci alla festa di compleanno della sorella: per i 40 anni al Crazy Pizza

Gioia immensa ieri sera per le sorelle Gregoraci, la più piccola, Marzia Gregoraci, ha festeggiato il compleanno, i 40 anni. Ovviamente Elisabetta Gregoraci ha mostrato ai suoi follower vari dettagli della festa di compleanno della sorella, non solo cosa hanno indossato lei e la festeggiata, la torta e il menù ma anche che il ristorante il scelto è il Crazy Pizza. Ancora una volta è il locale di Flavio Briatore ad organizzare un compleanno perfetto. Al Crazy Pizza il compleanno di Elisabetta, il compleanno di Flavio e adesso quello di Marzia, per lei un party delizioso, tutto curato nel dettaglio, perché i 40 anni sono un traguardo importante. Anche questa volta le sorelle Gregoraci hanno scelto un look coordinato con due minidress ma ovviamente la showgirl ha lasciato che fosse la sorella la più bella.

Torta rosa per il compleanno di Marzia Gregoraci

Sono legatissime e il momento diventa anche più prezioso quando per le foto si avvicina anche il papà che abbraccia entrambe. Elisabetta e Marzia non perdono mai l’occasione di festeggiare i momenti importanti insieme, soprattutto le festività che riuniscono tutte le famiglie. Marzia è nata nel 1982 vive a Soverato con suo marito Antonio Scaramuzzino e ha due figli, Gabriel e Ginevra. Per raggiungere sua sorella viaggia spesso. I nipoti sono molto legati a zia Elisabetta e lei stravede per i figli di sua sorella.

Un party esclusivo eri sera con le persone più care alla festeggiata, amici e parenti. Sui social le foto del curatissimo allestimento scelto per la serata: il rosa il colore scelto con candele, luci e fiori ovunque. Marzia Gregoraci ha chiesto aiuto a una event planner per organizzare tutto ma le sorelle Gregoraci hanno fatto il resto illuminando la festa. Bellissima anche la torta, ovviamene rosa, con i fiori. Il menù goloso con antipasti e una selezione di pizze.

“Auguri Sister hai raggiunto un traguardo importante…39 + 1 ieri sera eri bellissima e la tua felicità era contagiosa come sempre…ancora tanti auguri “piccola” Marzia! Ti voglio un mondo di bene la tua sister” il messaggio di auguri di Elisabetta.