Orietta Berti nonna: è nata la seconda nipotina

Orietta Berti è diventata nonna per la seconda volta, è nata la seconda nipotina e ovviamente tutti sono curiosi di conoscere il nome scelto per la piccola. Nella famiglia di Orietta Berti tutti hanno l’iniziale O, anche per la sorellina di Oliva la mamma e il papà hanno deciso di continuare la tradizione di famiglia. E’ la rivista Gente ad annunciare la nascita della nipote di Orietta che per il momento non ha ancora confermato ma la notizia sembra certa. A breve di certo arriveranno gli auguri della nonna bis. “Fonti certe ci hanno confermato che questa mattina alle 6.15, nell’ospedale di Montecchio Emilia, è nata…”.

Come si chiamano le nipoti di Orietta Berti?

La prima nipote Olivia, ha da poco festeggiato i tre anni e l’abbiamo anche vista dolcissima a Verissimo con la sua mamma per una sorpresa alla nonna. La nipotina appena nata si chiama Ottava: “secondogenita di suo figlio Otis e della moglie Lia. Baby Olivia adesso è una sorellona molto orgogliosa. E adesso aspettiamo le parole della nonna! Felicitazioni” ed è a questo commento di Gente sui social che la Berti ha risposto con tanti cuori, confermando così il lieto evento.

Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza, dalla partecipazione al penultimo festival di Sanremo è tornato il successo, grazie alla sua voce, al talento vero che ha sempre mostrato ma anche alla sua simpatia. Continua a lavorare, è la sua passione ma è anche il lavoro che ha sempre fatto, i sacrifici che ha sempre voluto fare, prima con suo marito Osvaldo accanto pronto a sostenerla, poi con suo figlio che ha sostituito il padre. Osvaldo purtroppo ha dei problemi di salute che da tempo non gli consentono di viaggiare. La cantante invece a 78 anni non è ancora pronta a fare solo la nonna