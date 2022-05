I regali più belli di Francesco Facchinetti per il suo compleanno: “E’ stato incredibile”

Il giorno in cui si festeggia il compleanno si possono fare dei bilanci, essere felici, essere preoccupati per il tempo che passa! Francesco Facchinetti non poteva essere più felice di come è oggi, oggi che festeggia il suo compleanno numero 42. Tante cose sono successe negli ultimi mesi e i momenti difficili non sono passati, Wilma ad esempio sta ancora poco bene tanto che non è potuta essere presente alla comunione della piccola Mia a Roma. Ma in ogni caso, tutto l’amore della sua grande famiglia allargata lo fa stare sereno ed essere felice per tutto quello che ha in questo periodo.

La felicità di Francesco Facchinetti nel giorno del suo compleanno

In un post sui social, mostrando alcuni scatti di questi giorni sereni, Francesco Facchinetti ha scritto: “Quando cresci i regali per il tuo compleanno non sono più materiali. Quello che ti aspetti non sono più dei pacchi da scartare ma altro. Sono momenti, emozioni, esperienze…qualcosa che il tempo non possa deteriorare o distruggere. Questo è quello che vuoi e che speri che ti arrivi. ” E ancora: “Per questo mio quarantaduesimo compleanno quello che la vita mi ha donato è stato incredibile: Prima Comunione della Piccola Mia, Compleanno di mio papà, mio compleanno e domani concerto di mio padre a Milano. “

Davvero un momento magico per Facchinetti che ha concluso: “Non posso chiedere di più. Oggi non vedo l’ora di abbracciare la Wilma che purtroppo non è potuta stare con noi in questi giorni per i suoi problemi alla spalla. Grazie a tutti voi per gli auguri…“.

E’ proprio vero perchè le cose più belle, sono le emozioni, i momenti passati insieme alle persone che più si amano e tutti dovremmo godere di un compleanno speciale come quello che sta vivendo Francesco Facchinetti. All’imprenditore vanno anche i nostri auguri per questo giorno speciale.