Anna Tatangelo prepara hamburger e patatine, che cenetta con il suo Andrea

Anna Tatangelo è serena, anche dopo l’addio a Livio Cori, adesso ha anche più tempo per coccolare suo figlio Andrea. Ha sempre detto che è lui l’uomo della sua vita, ha 12 anni ed è ovvio che sia così. In amore sembra che la Tatangelo non sia molto fortunata ma le sue serate con Andrea valgono anche di più di una storia d’amore. La cantante pubblica sempre più spesso le foto con suo figlio, è un ragazzino bellissimo, ma ha sempre ha cercato di tenerlo distante dai social, adesso è cresciuto e di certo anche a lui fa piacere apparire con la sua mamma. Nel loro tempo insieme è evidente che tutte le attenzioni sono per lui, perché è sempre lui la persona più importante, lui che viene prima di tutto. Anche una serata come tante a casa di Anna Tatangelo diventa speciale perché piena d’amore. Mentre fuori pioveva Anna e il suo Andrea hanno gustato una deliziosa cenetta con i cibi preferiti dai ragazzini; in realtà da tutti.

La serata perfetta di Anna Tatangelo e suo figlio Andrea

Questa volta niente primi piatti o secondi a base di pesce, Anna è bravissima in cucina ma questa volta un goloso panino con hamburger di pollo e ovviamente le immancabili patatine. Anna Tatangelo attenta alla dieta e alla buona qualità ha fatto notare che la carne è di pollo, che le patatine non sono fritte ma cotte con la friggitrice ad aria. Anche lei la usa, anche lei cucina, come tutte le mamme.

Il risultato è perfetto e dopo la cena la cantante di Sora e il suo bellissimo Andrea hanno preso la copertina e mano nella mano sul divano hanno seguito i programmi in tv. Magari hanno dato anche un’occhiata a Made in Sud, con Livio Cori, l’ex della Tatangelo, che chiude la puntata con una bella interpretazione.