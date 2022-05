Anche Mara Venier al Crazy Pizza con Flavio Briatore: “Menomale che sono allegra”

Ieri sera Mara Venier si è divertita al Crazy Pizza, per lei un’altra serata con gli amici, questa volta era presente anche Nicola Carraro. Niente cena a casa ieri per la conduttrice di Domenica In ma una delle sue belle serate passate con le persone a cui vuole bene, spesso protagoniste della tv, del mondo dello spettacolo. E’ Elisabetta Gregoraci che più di tutti ha mostrato le sue serate, i compleanni festeggiati nel nuovo locale romano di Flavio Briatore ma la curiosità ha preso anche Mara Venier che non ha fatto mancare le sue storie per mostrare l’allegria del momento. E’ proprio l’allegria la vera fortuna di Mara Venier che non ha ancora superato i problemi di salute, quelli ai denti, alla bocca che ha raccontato in passato dopo il drammatico intervento ai denti dello scorso anno.

Al tavolo con Mara Venier Flavio Briatore e Nunzia De Girolamo

Il Crazy Pizza contribuisce a rendere perfetta la serata tra musica degli anni passati e i camerieri che festeggiano i clienti. Al tavolo con la conduttrice c’è Nunzia De Girolamo, è con lei che si diverte di più canticchiando le canzoni che ascoltano in sottofondo nel locale di Flavio Briatore. Si confondono con le parole e Mara ride e si diverte e commenta: “Menomale che sono allegra” e non ha bisogno di aggiungere altro, i problemi li abbiamo tutti ma non sempre è necessario parlarne.

Al tavolo questa volta c’è anche il marito e la serata è perfetta. La Venier scherza con Briatore, si gode la serata, apprezza il locale che per altri è invece eccessivo nei prezzi, un po’ come la pizza di Cracco. L’appuntamento con Mara Venier è con la prossima puntata di Domenica In, poi la sera chissà se avrà ospiti a cena a casa sua o sceglierà un altro locale romano e di fare in ogni caso sorridere i suoi follower con le sue storie.