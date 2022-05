La mega festa di compleanno di Enzo Miccio: “Le regole basta conoscerle per eluderle con stile”

Se Enzo Miccio festeggia il compleanno, il suo party non può che essere all’altezza degli eventi che organizza. Il wedding planner più famoso ha spento 51 candeline e per il suo compleanno ha scelto il Parioli, un noto ristorante con specialità romane. Ovviamente alla festa di compleanno di Enzo Miccio non sono mancati gli ospiti famosi, tra questi Barbara D’Urso e Costantino della Gherardesca, definiti i più scatenati della serata. Una cena favolosa, una serata unica, questa la festa per i 51 anni di Enzo Miccio, una mega festa che ha solo in parte mostrato sui social. Una serata che è andata in scena il 4 maggio con la torta arrivata a mezzanotte.

Enzo Miccio è nato il. Maggio a San Giuseppe Vesuviano

“I festeggiamenti sono partiti a mezzanotte quest’anno, un po’ come a Capodanno – ha scritto il festeggiato raccontando parte della sua festa- Grazie per l’affetto sincero dei miei amici e di coloro che mi amano, cosi come sono!”. Una serata deliziosa anche grazie all’aria primaverile, perfetta anche per stare all’aperto.

Enzo Miccio non si è smentito, elegante e originale come sempre ha regalato anche una perla: “Grazie amici che non mi fate sentire mai solo…Cin Cin anche a tutti voi e sappiate che a me piace far rumore con le flûtes… E chi se ne frega del galateo… Le regole basta conoscerle, per eluderle con stile”. Non ha certo torto, impossibile contraddirlo.

Tantissimi gli amici presenti al suo party. Intanto, su Sky lo vediamo ancora impegnato in Pechino Express ma lui è ovviamente a casa, impegnato come sempre a rendere felici soprattutto le spose. Sono tornati i matrimoni ed Enzo Miccio regala sogni.

“Io e il mio prezioso team non vediamo l’ora di condividere insieme a voi i momenti più importanti della vostra vita. Quelli da inserire nell’album dei ricordi, quelli dove si festeggia, si ride e ci si commuove, quelli dove le emozioni vincono su tutto, quelli dove ci si riunisce e l’unica cosa che importa è stare bene, insieme!” scrive sui social.