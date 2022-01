Enzo Miccio desidera un figlio ma non è così semplice

Enzo Miccio ha un compagno da più di cinque anni, lui è Laurent Mirralles, chirurgo estetico francese ma non è così semplice per loro avere un figlio. Enzo Miccio confida il suo desiderio di diventare padre a Verissimo. Ha 50 anni e da sempre è molto riservato ma nella lunga intervista rilasciata sabato a Silvia Toffanin ha raccontato non solo del grande sentimento che lo lega al compagno ma anche della voglia di paternità. Tra Miccio e il suo compagno una storia d’amore molto importante ma anche complicata perché Enzo vive a Milano mentre Laurent a Parigi. E’ quindi una storia a distanza e il covid ha anche complicato tutto. Il famoso wedding planner confessa infatti che ci vuole forza e coraggio per restare insieme con tante difficoltà, nonostante tutto.

Enzo Miccio si sposa?

Lui organizza i matrimoni più belli di vip e coppie che desiderano la favola vera, ma Enzo Miccio non immagina le sue nozze, almeno non per il momento. Pensa invece a come sarebbe da papà perché di un figlio sente davvero la mancanza. Sembra però che il suo compagno non abbia lo stesso sogno e poi sarebbe davvero complicato perché abitano in città diverse.

A Verissimo Enzo Miccio ha anche ricordato il suo passato, il motivo per cui lasciò Napoli a 18 anni e come la sua famiglia ha vissuto la sua omosessualità. “Napoli mi stava stretta, così ho lasciato casa a 18 anni per andare a Milano. Sono gay ma ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia aperta. Anche mio padre, forse il più all’antica della famiglia, è sempre stato molto aperto. So che purtroppo non è la normalità, nessuno mi ha mai fatto pesare niente”. Inoltre, ha aggiunto: “In amore sono sempre stato fortunato. Ho avuto poche storie, ma tutte molto importanti”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".