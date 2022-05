Tutti a casa di Belen per festeggiare le mamme e i figli

Questa volta è a casa di Belen che la famiglia si è riunita per la festa della mamma, per festeggiare le mamme e i figli. Sui social sono tante le mamme vip che hanno ringraziato i figli, che hanno scritto dell’amore che sarà eterno, così come tantissimi figli vip hanno fatto gli auguri alle loro mamme. Veronica Cozzani ha condiviso il video di Belen mentre canta a casa sua con la piccola Luna sulle gambe, ma la mamma della showgirl ha anche regalato ai follower una foto del passato. E’ uno scatto di famiglia con Belen, Cecilia e Jeremias piccoli, forse è il primo compleanno della secondogenita, ci sono i nonni. E’ uno scatto pubblicato per ricordare la mamma che non c’è più e Veronica Cozzani scrive: “Le mamme sono sempre nei nostri pensieri perché noi ne siamo un pezzetto! Buona giornata a tutte le mamme d’Italia!“.

Belen la festa della mamma a casa sua

Anche Belen ha pubblicato le foto dei suoi bambini commentando: “Vi amo con tutta la mia vita”. Bellissimi Santiago e Luna con la loro mamma. Da sempre pubblica tante foto dei suoi figli e per la festa della mamma è così felice.

Nel video c’è anche Cecilia Rodriguez ma si imbarazza, Belen le chiede di cantare ma si rifiuta e non ci fa ascoltare la sua voce. Sul divano c’è Ignazio Moser che si rilassa, per un attimo si vede anche Patrizia Griffini. Ci sarà anche Stefano De Martino in qualche angolo della casa, oggi si festeggiano le mamme.

Golosissima Veronica Cozzani pubblica anche la foto con i dolci scelti per l’occasione, oggi si può fare uno strappo alla dieta, oggi è festa. Spiega anche che in Argentina la festa della mamma è nel mese di Ottobre, magari festeggeranno due volte.