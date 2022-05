Michelle Hunziker smonta gli armadi, pulisce tutto e poi bikini sul terrazzino

Michelle Hunziker indossa il suo primo bikini e sul terrazzino di casa anticipa l’estate 2022. E’ il suo modo per convincerci che deve restare a casa, che nonostante sia del tutto asintomatica deve rispettare le regole, rinunciare a fare le tante cose di ogni giorno. Michelle Hunziker ripete a se stessa che fuori il mondo continua a girare anche senza di lei. Sui social racconta che oggi ha smontato tutti gli armadi, ha pulito tutto quello che c’era da pulire e alla fine ha deciso di approfittare del sole. Ha scelto il bikini più adatto, bianco, poi si è distesa al sole sul terrazzino di casa. Cosa inventerà domani nell’attesa che il tempo passi e che arrivi il tampone negativo?

Michelle Hunziker e la storia d’amore con Giovanni Angiolini

Non dice nulla di Angiolini, non una parola nonostante il settimanale Chi abbia pubblicato tutte le foto che raccontano del loro amore. Sono gli scatti di Parigi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini bellissimi passeggiano lunghe le vie più romantiche, si scambiano sorrisi e tenerezze, poi le foto della serata trascorsa al Moulin Rouge. Il loro è stato un fine settimane divertente e romantico, sempre mano nella mano ma Michelle non dice nulla, parla solo di quello che non può fare dovendo restare isolata a causa del covid e di quello che fa da sola a casa per ingannare il tempo.

Chissà se guardando i selfie che lei e Giovanni hanno scattato a Parigi le verrà voglia prima o poi di pubblicarne uno. Chissà se la Hunziker ha già presentato il bel medico in famiglia. E’ molto probabile che le presentazioni siano già avvenute, altrimenti non avrebbe rischiato che le figlie più piccole la vedessero baciare un uomo che non è il loro papà senza prima raccontare tutto.

Intanto, non c’è dubbio che a casa da sola Michelle Hunziker si sta annoiando.