Eva Henger riabbraccia le sue amiche in ospedale

Aveva proprio bisogno dell’affetto e del calore delle sue amiche più care Eva Henger dopo l’inferno che lei e suo marito Massimiliano Caroletti hanno affrontato e stanno affrontando. L’attrice si trova in una clinica a Roma, dove sta ricevendo tutte le cure del caso e per il momento, è ancora allettata. Sui social però mostra di aver ritrovato, anche se per qualche minuto, il sorriso, grazie alla presenza di alcune persone per lei speciali. Posta una storia Eva, e si mostra un po’ più serena al fianco delle sue amiche speciali, amiche che le hanno fatto visita e che le stanno vicino in questo momento così difficile. “Le mie amiche del cuore a darmi energia e positività” ha scritto Eva nelle sue storie instagram, con una dolce dedica per le ragazze che sono state insieme a lei nella struttura e hanno provato, per quanto possibile, a tirarle su il morale. E poi la visita di un altro amico di Eva che scrive sui social, quanto sia bella, nonostante si trovi in un letto di ospedale, pronta a subire almeno 4 operazioni.

Eva Henger e il lungo percorso in ospedale: il cammino è solo all’inizio

L’attrice poi, ha postato sui social una vecchia foto, di qualche mese fa, quando mai avrebbe immaginato di finire in ospedale. Per Eva infatti, non c’è solo il dolore fisico che sta provando, la paura per quello che dovrà affrontare ma anche tutto il male dell’animo che sente. Non può infatti dimenticare che nell’incidente stradale di cui anche lei è stata vittima, sono morte due persone.

Cerca di mettere i cattivi pensieri da parte Eva e con una foto che la ritrae sorridente, saluta le tante persone che la seguono con affetto e scrive: “non vi ho dimenticato . Spero di tornare presto a pubblicare belle foto . Intanto pubblico questa di qualche mese fa dove ero molto felice . Grazie a tutti per il vostro affetto che mi avete dimostrato e il vostro sostegno . Per me conta tanto Vi voglio molto bene . “