Che disavventura per Valentina Ferragni al ritorno dalle Hawaii: in aeroporto arriva la polizia

Abbiamo visto Valentina Ferragni mostrarci in questi giorni, posti meravigliosi, spiagge bellissime e tramonti mozzafiato. Purtroppo però, il finale della sua vacanza da sogno alle Hawaii non è finita nel migliore dei modi. Capita spesso quando si viaggia e si devono prendere dei voli e delle coincidenze e purtroppo, quello che doveva essere un tranquillo rientro a casa e invece si è trasformato in un incubo. Come sempre, Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno raccontato tutto sui social e hanno spiegato di esser stati costretti a rimanere negli States 24 ore in più e a riprogrammare l’arrivo a Milano. Ma questo è solo uno degli ultimi imprevisti perchè durante il ritorno alla coppia, è successo davvero di tutto.

Che incubo il viaggio di ritorno di Valentina Ferragni dalle Hawaii a Milano

L’influencer ha spiegato che tutto è iniziato quando la compagnia Delta con cui è partita da Honolulu è arrivata in ritardo di alcune ore a Los Angeles, facendo perdere tutti i voli successivi alla coppia. Una volta sbarcati in California, il margine di tempo per il cambio era così risicato – appena 20 minuti – che i due ragazzi hanno perso la coincidenza che l’avrebbe portati in Europa. E non è finita qui perchè il vero problema è stato riscontrato con i bagagli.

“Abbiamo perso di nuovo tutte le coincidenze – scrive furibonda Valentina sui social –. Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso 2 volte i nostri 4 maledetti aerei. Non ho parole“. La sorella di Chiara Ferragni e il suo fidanzato hanno quindi passato la notte in aeroporto. La Ferragni ha poi spiegato che lei e Luca hanno chiesto assistenza per i bagagli, cercando di capire dove fossero. Ma hanno avuto difficoltà a ricevere risposte e allora per protesta si sono seduti per terra in attesa delle loro valigie, ma qualcuno ha allertato la sicurezza: “Hanno chiamato la polizia perché non possiamo stare seduti per terra, dicono che potremmo essere pericolosi”.

A Valentina e al suo fidanzato non è rimasto altro da fare che partire anche senza i bagagli, con la speranza che vengano comunque mandati in Italia.