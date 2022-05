Karina Cascella furiosa sui social pronta a denunciare tutti: il motivo

Karina Cascella si è sfogata con un lungo discorso sui social, spiegando che cosa le sta succedendo in questi giorni. Anche lei, come succede a molti personaggi noti, è finita stata protagonista di articoli acchiappa click, con articoli in cui si parlava di qualcosa che realmente aveva detto ma con titoli che facevano capire ben altro. In particolare la Cascella aveva parlato qualche giorno fa delle difficoltà di trovare del personale per il ristorante che lei e il suo compagno hanno a Bergamo. E qualcuno ha approfittato delle sue parole per raccontare cose non vere.

La Cascella quindi ha deciso di sfogarsi e lo ha fatto spiegando tutta la situazione.

Il duro sfogo di Karina Cascella sui social

“Qui si raggiunge e si tocca il fondo e il limite della pazzia. Mi ha chiamato un giornale e loro non c’entrano nulla. Dei siti hanno preso un pezzo della mia intervista e hanno scritto falsità. Il settimanale mi ha fatto domande sul periodo complicato e la ristorazione. Io ho detto che ad oggi si fa fatica a trovare personale di sala e cucina. Io ho detto ‘sì il periodo è difficile per la ricerca del personale, mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa’” ha detto Karina riferendosi alla sua intervista rilasciata per la rivista Nuovo che sarebbe stata rielaborata però da altri siti.

La Cascella ha spiegato: “Una miriade di siti incompetenti e capre, perché gli uomini veri non scrivono quegli articoli. Hanno scritto ‘Karina Cascella chiede aiuto, aiutatemi non posso più sopravvivere’. Voi adesso ditemi se sono pazza o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca**o state? Uno dei titoli è proprio ‘Karina: AIUTATEMI VI PREGO’ scritto in maiuscolo rosso.”

E ancora: ” Mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, lo voglio dire e lo sottolineo. Perché fare un articolo con scritto ‘aiutatemi non riesco a sopravvivere’ è pazzia. Hanno scritto che devo fare tutto io, portare i piatti, cucinare, ma state bruciati? Voi vi state fumando qualcosa di andato a male sicuramente. Non state bene con i cervello e per fortuna che vi posso insultare”.