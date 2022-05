Caterina Balivo ha preso tre taglie: “Non mi interessa conservare la stessa misura”

Caterina Balivo sta per tornare in tv con un programma nuovo ma non ha mai lasciato i social e i suoi numerosi impegni, come quello di madrina dell’Oceano e volto di Città blu. Ed è raccontando il suo ruolo per la gestione sostenibile delle acque nazionali che Caterina Balivo confessa anche delle sue taglie in più. E’ sempre in gran forma, sempre attenta alla dieta pur essendo golosa. Da un po’ di tempo si dedica anche allo sport ma non sopporta le palestre e farebbe volentieri a meno di sudare. Le piace prendersi cura di se stessa, è sempre bellissima e il riferimento al peso in più, ai cm in più, è alla sua prima fascia da modella: “Fu proprio Miss Moda Mare”.

Caterina Balivo: “Voglio essere una bella 40enne”

“Di Miss Moda Mare credo che mia madre abbia ancora una foto di me con quel costume blu e azzurro. Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta” un discorso che conquista tantissime donne. Non solo chiacchierare, infatti, si è già mostrata in bikini bianco con pancetta e niente filtri, bellissima, ma come le sue colleghe non amano mostrarsi.

E’ a Il Messaggero che si è raccontata partendo dagli esordi alle scelte di oggi fatte anche per amore. Anche per lei la domanda sul pensiero espresso da Elisabetta Franchi che ha scatenato un gran polverone. Per la stilista 42 anni è l’età giusta per primeggiare nel lavoro perché una donna ha già dei figli. La risposta della Balivo è la migliore tra tutti: “Guardate che oggi anche le over 40 fanno figli. Meglio puntare alle over 50, allora. Ma non è vero nemmeno quello, come ci insegna Carmen Russo. A parte gli scherzi, va detta una cosa: se c’è qualcuno che ti apre il vaso di Pandora, meglio approfittarne”.

Ha spiegato meglio: “Va bene indignarsi, sono tutti bravi a fare tweet, ma cerchiamo di essere concreti. Battiamoci per servizi migliori, più che sputare su una donna che l’ha detta male. Ma ha pur sempre detto qualcosa che succede per davvero”.