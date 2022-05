Chiara Ferragni: “Il 90 % della mia vita non è condivisa sui social”

Una lunga intervista sulle pagine del Corriere della sera oggi per Chiara Ferragni che ha raccontato come ci si sente a essere oggi tra le imprenditrici di maggior successo in Italia e non solo, e come ci si sente anche a dover gestire un impero. Ma non solo. Chiara, viene spesso accusata, insieme a suo marito Fedez, di essere troppo presente sui social, di raccontare molto della vita privata. Nell’intervista al Corriere della sera però Chiara ci tiene a precisare qualcosa che potrebbe lasciare senza parole molte persone. L’imprenditrice infatti ha rivelato che mostra ben poco, in realtà, di tutto quello che accade realmente. Ed effettivamente, se ci pensiamo, un giorno è fatto di 24 ore, e una decina di storie di 6 secondi, non mostrano di certo, quello che succede davvero nella vita di una famiglia, nella vita di una donna che lavora moltissimo.

Chiara Ferragni la rivelazion che non ti aspetti

Nella sua intervista per il Corriere della sera, Chiara ha raccontato: “Non mi sono mai prefissata cosa voglio o non voglio condividere. Faccio ciò che sento. Certo, ci sono contenuti che evito di postare per rispettare la privacy altrui. Ma non esiste qualcosa di non detto, di cui sono certa che non parlerò.“

E ancora: “ Nella vita, e dunque sui social, è cruciale riconoscere e mostrare anche le proprie debolezze, l’importanza di parlarne, di lavorarci con esperti e psicologi. Lavoro per rompere questo tabù. I social non devono essere solamente la vetrina di una vita perfetta, che non esiste.”

Una precisazione che Chiara ha fatto benissimo a fare e del resto chi segue sia lei che Federico, sa bene, come siano stati spesso anche accusati, per via di questo genere di contenuti ( Fedez è stato persino criticato quando ha deciso di raccontare a tutti del suo cancro). La Ferragni ha aggiunto: “ Le nuove generazioni, finalmente, sono pronte a condividere la vita vera, con le sue luci e le sue ombre. Detto questo, ciò che sottolineo sempre è che, per quanto online sia più attiva della media, il 90% della mia vita non è condivisa sui social.”