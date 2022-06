Romina Carrisi festeggia il compleanno con la famiglia quasi al completo

Bellissima ieri sera Romina Carrisi nel suo abito rosso ha festeggiato il compleanno con tutte le persone a lei più care, o quasi tutte. Alla festa di compleanno di Romina Carrisi non potevano mancare la mamma e il papà, Al Bano e Romina Power, ma c’erano anche le sorelle, la più grande, Cristel, e la più piccola, Jasmine, nata dal legame tra il cantante e Loredana Lecciso. Dalle stories condivise dalla festeggiata sembra che al party mancasse proprio la Lecciso ma non è una novità, non l’abbiamo vista nemmeno al matrimonio di Cristel e Davor. C’è però Jasmine che canta per la sorella; il rapporto tra i figli di Al Bano è ottimo. Oltre alla torta che fa sorridere tutti perché include una parolaccia ci sono Al Bano e Romina Power che hanno portato con loro la felicità. Cristel e Romina Carrisi hanno sempre nei loro desideri quello di festeggiare le grandi occasioni con la famiglia riunita e anche questa volta ci sono riuscite.

Al Bano canta per sua figlia Romina

Dolcissimo il momento in cui il cantante dedica un brano alla sua bambina ormai cresciuta, la stringe e la guarda negli come farebbe un innamorato. Più volte Romina Carrisi ha confidato che non è semplice il rapporto che ha con il padre, si scontrano spesso e a volte hanno lasciato passare anche i mesi in silenzio prima di chiarirsi. Ben diverso il legame con la mamma, un rapporto mai interrotto. Ieri però c’era solo da festeggiare i 3 anni di Romina.

Gli auguri per lei anche dal cast di Oggi è un altro giorno, ieri la puntata è iniziata proprio con la canzoncina dedicata e lei che da tempo è uno degli affetti stabili di Serena Bortone. Alla festa forse mancava Yari, ancora in viaggio. Nel cuore di certo il ricordo di Ylenia.