Michelle Hunziker rivela i nomi che avrebbe scelto se avesse avuto figli maschi  

Spesso i vip si divertono molto a rispondere alle domande che ricevono sui social e ancora una volta è Michelle Hunziker a rispondere a una follower che davvero molto curiosa le chiede quali nomi avrebbe scelto se avesse avuto tre figli maschi. La scelta dei nomi incontra sempre la curiosità di molte persone e Michelle Hunziker ha un attimo di imbarazzo. Lei desiderava tanto avere un maschietto, avrebbe tentato ancora e magari ancora fino al tanto sognato principino, poi però è finito anche il matrimonio con Tomaso Trussardi. Felicissima di essere mamma di tre meravigliose figlie femmine ammette però l’imbarazzo, perché non si è mai confrontata con la scelta diretta di un nome maschile.

I nomi maschili che Michelle Hunziker avrebbe scelto per i suoi figli

Aurora, Celeste e Sole sono i nomi delle sue figlie, la prima la conosciamo tutti, è la primogenita nata dalla storia d’amore con Eros Ramazzotti. Poi sono arrivate Sole e Celeste, nate dal legame con Tomaso Trussardi. Ma come avrebbe chiamato i figli maschi? La domanda della fan è precisa: desidera sapere tre nomi maschili. Michelle ci pensa un attimo, ride, ammette la difficoltà perché magari qualche volta ha sognato il nome giusto ma poi sono arrivati tre fiocchi e rosa e ha accantonato il nome per il maschietto.

Si sforza, deve rispondere e tira fuori: Franz, Bernard e poi un nome incomprensibile, poi ci pensa ancora e ricorda che Raffaelle le è sempre piaciuto molto. Sogno svanito per Michelle? Chissà, mai dire mai, non è detto che per la showgirl e conduttrice non possa arrivare un altro amore capace di farle credere ancora nel grande amore e poi chissà magari anche il tanto desiderato maschietto che potrebbe chiamare proprio Raffaele. Intanto, lei ride di gusto come sempre, divertita dalla curiosità di chi la segue anche sui social.