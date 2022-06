Come sta il papà di Belen? Gustavo Rodriguez ancora in ospedale

Non si sa molto del problema di salute del papà di Belen ma è la moglie ad aggiornare tutti sui social. Come sta Gustavo Rodriguez? Il padre di Belen Rodriguez è ancora in ospedale dopo l’operazione al colon. Una prima foto postata sui social da Veronica Cozzani per dire a tutti che Gustavo ha subito un intervento chirurgico perché aveva il colon bucato. “Sta meglio adesso” ha spiegato la mamma di Belen tre giorni fa ma senza aggiungere molto. Oggi una nuova foto, sempre dall’ospedale. Gustavo Rodriguez sorride, si sforza di farlo o forse sorride proprio per allontanare le negatività di chi commenta in modo per niente piacevole.

Veronica Cozzani aggiorna sulle condizioni di salute del marito Gustavo Rodriguez

Non deve essere stata una passeggiata l’operazione subita ma tutto è andato nel modo migliore. Gustavo Rodriguez però resta ancora in ospedale ma si sorride, sono tutti più sollevati. “Ogni giorno meglio” confida la mamma di Belen e questo basta per calmare i fan che chiedono spiegazioni, che vogliono sapere cosa è successo e perché Gustavo è stato operato. Dicono si sia trattato di una operazione d’urgenza, che il suo colon era davvero bucato, come ha spiegato la Cozzani.

Belen continua a non dire nulla, Cecilia adesso ha altri impegni e Jeremias condivide una foto tra le storie; è il suo sostegno al padre. Di certo presto ci racconteranno qualcosa in più ma è anche giusto che tutti aspettino che il papà di Belen Rodriguez lasci almeno l’ospedale o la struttura dove è ricoverato.

Una perforazione al colon ma la famiglia non spiega cosa è accaduto, qual è il motivo. Possiamo solo immaginare il dolore vissuto dall’ex naufrago. La moglie intanto continua a rassicurare tutti, il peggio è passato e il padre dei suoi tre figli continua a riprendersi giorno dopo giorno.