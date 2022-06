Alena Seredova ha paura che le accada qualcosa, il timore è per i suoi figli

E’ un po’ la paura che hanno tutti i genitori e Alena Seredova la condivide con i suoi follower. Ha paura che le accada qualcosa, che i suoi figli restino soli senza lei. E’ sui social che Alena Seredova si racconta attraverso le risposte alle tante domande dei suoi fan. Sono così curiosi, chiedono di tutto e quando le arriva la domanda sulla sua paura più grande non ha dubbi, pensa ai figli, a quanto hanno ancora così tanto bisogno di lei. Viviana è piccolissima, ha solo due anni, dipende completamente dalla mamma e dal papà ma anche i figli più grandi nati dal matrimonio con Gigi Buffon hanno soprattutto lei come riferimento, come ancora. Alena Seredova ha saputo gestire benissimo il divorzio da Buffon, ha fatto tutto per amore dei suoi figli e in compenso oggi ha la serenità. Nella sua vita è arrivato Alessandro Nasi, insieme hanno costruito la loro famiglia e la vera felicità.

Alena Seredova divisa tra tre figli

Le chiedono anche come faccia a dividersi con i tre figli, come riesca ad accontentare tutti, che hanno età così diverse. Alena sorride, è semplice, basta accontentarne almeno uno alla volta. E’ una rotazione naturale perché se oggi accontenta il più grande, domani sarà il turno del secondo Le vacanze per esempio sono al mare perché è la scelta giusta per la piccolina di casa.

Tra le tante domande su Instagram ci sono tantissimi complimenti per lei che è tornata in gran forma grazie a una dieta chetogenica; per lei che sorride sempre e che è sempre così elegante nella sua semplicità. La Seredova ringrazia e i complimenti li accetta tutti. Ammette però che non è vero che è sempre sorridente, perché quando ci sono i momenti no semplicemente non li mostra a nessuno, nemmeno sui social.