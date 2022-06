L’addio al nubilato di Federica Pellegrini, la folle sorpresa delle amiche in piena notte

La vacanza di Federica Pellegrini in Puglia fatta ad aprile con le sue damigelle non era l’addio al nubilato, a quello ci hanno pensato tutte le sue amiche. Una sorpresa che la Pellegrini si aspettava ma non avrebbe mai immaginato che sarebbero arrivate tutte a casa sua alle 2 di notte. L’hanno svegliata mentre dormiva tranquilla nel suo lettone, complice Matteo Giunta sono arrivate urlando nella camera da letto, tutte insieme svegliando evidentemente non solo l’ex nuotatrice. A 33 anni la Divina è pronta per il grande passo, si sposerà a fine agosto e l’addio al nubilato è d’obbligo e forse arriva anche prima del previsto.

Addio al nubilato a Formentera per Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono innamoratissimi, lui 39 anni è il cugino di Filippo Magnini e tra loro sembra che i rapporti si siano interrotti. Ma adesso è tempo di far festa e le amiche della sposa hanno tutta l’intenzione di far divertire Federica. Mentre proseguono i preparativi per le nozze con la scelta degli sposi di mettere tutto nelle mani del famoso wedding planner Enzo Miccio, Federica Pellegrini si gode le Baleari, l’ultima vacanza prima del matrimonio.

Le amiche di Federica Pellegrini sono arrivate in piena notte, l’hanno svegliata, le hanno fatto preparare la valigia, messo il velo in testa e fatto indossare la maglietta del “Game over”.

Che imbarazzo per l’ex nuotatrice ma arrivata a destinazione dopo un sonnellino in aereo il divertimento ha inizio. Un bel tuffo in piscina completamente vestita e una dopo l’altra le amiche fanno tutte la stessa fine. “SONO ARRIVATE ALL’1:45…ripeto…all’1:45… Detto questo….si parteeeee Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo” scrive la Pellegrini mostrando la foto prima della partenza da casa sua, con la valigia pronta, cerchietto e velo in testa verso Formentera, l’addio al nubilato e il matrimonio.