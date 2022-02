Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la serata perfetta prima delle nozze

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente liberi di amarsi alla luce del sole, non devono più nascondersi dai paparazzi, lo facevano per il rispetto dei ruoli. Non sono solo una coppia nella vita privata ma erano anche complici tra allenamenti e gare, era importante che quel segreto che tutti conoscevano rimanesse in ombra. Alla fine il loro amore è esploso, soprattutto dopo avere annunciato le nozze. Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è poi stato rimandato, è un passo importante e più di lui è la campionessa di nuoto a volere che sia tutto perfetto. La rivista Chi li ha paparazzati mentre erano a cena in un ristorante di Milano, bellissimi, complici e innamorati. Una vera cena romantica, una serata perfetta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a un passo dal matrimonio

Il matrimonio ci sarà ma nel 2023, occorre tempo per organizzare tutto. Stanno insieme dal 2018, vivono insieme a Verona, spesso li beccano a Milano per gli impegni televisivi della Divina. Per lei c’è una nuova vita dopo lo sport, dopo l’addio al nuoto ma soprattutto c’è l’amore, c’è la famiglia a cui fino a qualche anno fa non era pronta. E’ per questo che è finita tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini ma adesso entrambi sanno di avere fatto le scelte giuste avendo accanto i compagni perfetti per le loro vite.

Tra un piatto di pesce e un cocktail la serata per la coppia d’oro è perfetta. Si sposeranno nella primavera del 2023, sarà un matrimonio da favola, così lo immaginano tutti, questo sembra sia il sogno di Federica. Dovremo quindi attendere ancora un po’ di tempo prima di vederla bellissima nel suo abito da sposa ma intanto il gossip non si farà da parte cercando di scattare le foto più belle prima che arrivino all’altare.