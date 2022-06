Il dolce messaggio di auguri di Clarissa Selassiè per la sua Lulù fa commuovere tutti

Sono dolcissime le parole che Clarissa Selassiè ha deciso di dedicare a sua sorella Lulù nel giorno del suo 24esimo compleanno. Tra le due in casa e non solo, sono volate spesso parole importanti ma le sorelle Selassiè hanno spiegato più volte che questo è il loro modo di essere e di fare ma che in realtà hanno un rapporto meraviglioso; sono migliori amiche oltre che sorelle e sono quasi sempre insieme! Ieri Clarissa, in occasione del compleanno di Lulù che non sta affrontando un momento semplice ( è stata lei stessa a spiegare che soffre ancora molto per la fine della storia con Manuel Bortuzzo) le ha dedicato un bellissimo post sui social. Parole piene d’amore.

Tutto l’amore di Clarissa per sua sorella Lulù negli auguri di compleanno

Clarissa ha scritto nel suo lungo post su Instagram: “Oggi è il tuo compleanno giorno che ho sempre amato, perché festeggiare te che sei la mia migliore amica mi ha sempre riempito di felicità. Sei la mia anima gemella in tutto,delle volte anzi molte volte ti ammazzerei ma senza di te non so vivere. ” E ancora: “Mi riempi le giornate con tutta la tua follia. Sei una forza della natura e spero che un giorno ti vedi con li stessi occhi con qui ti vedo io. Nel mio mondo tu sei perfetta“.

Un messaggio davvero pieno d’amore: “La mia piccola LULÚ mi hai sempre fatto sentire tu la sorella maggiore prendendomi cura di te e amandoti ogni istante. La tua purezza e bontà d’animo ti porteranno tante cose belle nella tua vita perché veramente ti meriti tanto amore e felicità. I can’t wait for our future together. We belong together.“

E poi Clarissa ha concluso: “24 Anni di magia, purezza amore e tante tante risate. Nessuno al mondo mi fa ridere come te e mai nessuno al mondo mi comprende come te. Tu e jessy veramente siete la mia anima e cuore . Meu amor de minha vida princesa te amo muito muito.”