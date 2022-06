Insulti per Marina La Rosa sul suo aspetto fisico: “Che meraviglioso tempo stiamo vivendo”

Marina La Rosa è sbarcata su Tik Tok e in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di critiche. L’ex concorrente del Grande Fratello da tempo è lontana dal mondo dello spettacolo ma resta una delle indimenticabili gieffine, ha partecipato alla prima storica edizione. Il suo debutto su Tik Tok non è stato dei migliori, il benvenuto davvero pessimo con gli hater che l’hanno riempita di commenti negativi. Le hanno scritto che è invecchiata, che si è trascurata, che dimostra più anni di quelli che ha ma lei non si è lasciata certo intimorire e ha replicato con una lettera. Una lettera che Marina La Rosa ha in parte pubblicato sui social invitando a leggere il seguito da Dagospia. Marina La Rosa ironizza, si fa una risata ed evidenzia che non ha solo i difetti che dicono gli hater ma anche altri.

Marina La Rosa: “L’ironia mi ha sempre salvata”

“Caro Dago, che meraviglioso tempo stiamo vivendo. Definita da Bauman ‘società liquida’ la nostra è una dimensione fluida basata totalmente sulla forma. Il contenuto non importa, fondamentali infatti te**e cu** bocche e balletti vari ma attenzione, pancia piatta e pelle liscia. I segni di espressione (guai a chiamarle rughe) non sono ammessi.. l’invecchiamento non appartiene al nostro tempo, al nostro mondo” scrive Marina La Rosa scegliendo Dagospia.

“E così, approdata da pochissimi giorni su “Tik Tok”, mi ritrovo, all’età di quarantacinque anni, più di duemila commenti nel giro di pochissime ore su come io sia cambiata, su quanto io sia invecchiata, sul come ed il perché. Ma certo Dago, io mi faccio una risata perché l’ironia mi ha sempre salvata, avrà di certo riso anche Sarah Jessica Parker quando, l’anno scorso, fu criticata per essere invecchiata ‘troppo e male’ in ‘And Just Like That’ (la miniserie sequel di Sex and The City) e chissà quanto stia ridendo adesso Vanessa Incontrada per il “meraviglioso” richiamo di copertina che le ha dedicato Signoretti nel suo prestigiosissimo settimanale ‘Nuovo’”.

“I miei piccoli seni sono oggi ancora più piccoli e poco pieni. Ed ho anche una diastasi all’addome, non serve sfondarmi di addominali, il mio ventre resterà sempre rilassato mentre il cu*o forse regge ancora ma solo grazie alla palestra. E sì Dago, io sorrido comunque poiché il valore che do a me stessa prescinde da ciò che gli altri pensano di me…”.