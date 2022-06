Vanessa Incontrada al mare oggi, pubblica un selfie vero e sorride

Bellissima come sempre Vanessa Incontrada pubblica sul suo profilo social un selfie. Oggi aveva voglia di mare, ed è un’altra risposta ironica dell’attrice alle foto pubblicate dalla rivista Nuovo. Qualcuno dice che non bisognerebbe parlarne per evitare che girino ancora quelle foto mal riuscite fatte in spiaggia a Vanessa Incontrada. Sabrina Ferilli racconta che con lei il gossip è stato ancora più cattivo ma che lei non ne ha mai fatto un problema, non si è mai preoccupata di ciò che scrivevano e delle foto che pubblicavano. Anche Vanessa Incontrada ha imparato a reagire sorridendo ma se c’è chi sceglie una foto venuta malissimo e non ha la delicatezza di pubblicare uno scatto migliore la risposta giusta è il bellissimo selfie della diretta interessata. Vanessa Incontrada ci regala un’altra lezione di vita, non risponde con le accuse ma non resta nemmeno ferma a guardare e si mostra in tutto il suo splendore.

Vanessa Incontrada in spiaggia, pubblica lei la verità

Confrontate la foto di Vanessa Incontrada pubblicata dalla rivista di Riccardo Signoretti con il selfie di oggi. Non c’è bisogno di dire altro. Signoretti ha spiegato il suo punto di vista, che lui non evita di pubblicare foto di donne che non indossano la taglia 42, lui non le nasconde, vanno pubblicate. Giusto, ma è evidente che Vanessa Incontrada è un po’ diversa dallo scatto piazzato dalla rivista. Una rivincita oggi dettata anche dalla vanità, ed è un’altra risposta giusta e non riguarda la taglia, i chili, il peso.

“Avevo voglia di te… mare” commenta la Incontrada pubblicando il selfie di oggi dalla sua spiaggia. Il suo profilo social è pieno di foto vere come questa, di scatti senza ritocchini, con o senza trucco. Un giornale sceglie con cura le foto da pubblicare, non si ferma alla prima, questa è un’altra verità. “Sei forte, sei donna” scrive Vanessa tra le storie di Instagram, perché si può imparare a sorridere su tutto ma un po’ di dolore si prova sempre, anche se poi si supera perché si impara ad essere forti.