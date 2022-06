Andrea Cerioli si mette a dieta per tornare in forma ma soprattutto sentirsi meglio

Lo scorso anno Andrea Cerioli, sbarcato sull’Isola dei famosi era stato accusato dai soliti cattivoni, di essere molto diverso dalle foto postate sui social, molto più rotondetto, per intenderci. In Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne, aveva perso molto peso ma a quanto pare, negli ultimi mesi, ha ripreso tutto; è lui stesso a parlarne questa volta, rivelando di volersi mettere a dieta. “Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio peso classico. Sto iniziando ad assomigliare a un’ otaria, loro però sono adorabili. ” Queste le parole di Andrea Cerioli che poi ha anche aggiunto: “Oltretutto kg distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita, tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei davvero fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane.”

Andrea ha spiegato che questa volta si metterà di impegno: “So che lo avevo già promesso in passato e che i miei amici staranno ridendo leggendo queste storia… Vediamo chi ride tra un po’.”

Andrea Cerioli si mette a dieta

Ovviamente dopo questa rivelazione, sono state moltissime le persone che hanno chiesto ad Andrea come farà. E il Cerioli ha commentato: “Mi state scrivendo in 200 la dieta che inizio. Allora, non la scrivo perché la dieta va fatta fare da nutrizionista… quindi, qualsiasi cosa scriva riceverei un milione di “non fare non dire, così é malsano…” Quindi, io farò una dieta che per me va bene! Fatevi consigliare per quella. “

E poi ha spiegato: “Per quanto riguarda l’allenamento per le prossime 3 settimane farò 1/1.5 ore al giorno di cardio, più parte corpo libero per provare a mantenere tutto tono muscolare. Praticamente avrò un brutto brutto carattere per i prossimi 21 giorni.”